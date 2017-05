Stars & Fans auf großer Fahrt

Franz Griesbacher und seine Paldauer haben es getan und sie werden es mit Sicherheit wieder tun – eine Reise gemeinsam mit ihren Fans unternehmen. Fanreisen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und geben Stars und Fans Gelegenheit, sich abseits von Bühne und Arbeitsalltag kennen zu lernen. Neben einem gemeinsamen Urlaub mit den Lieblingskünstlern werden auf Fanreisen auch Konzerte an ganz ausgefallenen Orten geboten. Andy Borg, Nik P., Kristina Bach, Olaf Malolepski, Friedl Würcher und weitere Künstler traten heuer im Rahmen der Reise „Schlager Open Air goes Dubai“ bereits vor dem weltbekannten Luxushotel „Burj Al Arab“ auf und boten den mitgereisten Fans in orientalischer Umgebung ein ganz besonderes Konzerterlebnis. (DVD hier erhältlich).

Die Paldauer begeisterten im Rahmen ihrer Fanreise auf Zypern mit einem außergewöhnlichen Auftritt im tollen Ambiente der historischen Ausgrabungen eines antiken Odeon. Für Franz Griesbacher ebenso wie für alle Fans ein einzigartiges Erlebnis, das sie im Leben nie mehr vergessen werden. Dem Vernehmen nach dürfen auch für 2018 alle Fans hoffen, dass es wieder eine Paldauer-Fanreise geben wird. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir berichten!

Auch zahlreiche weitere Künstler gehen gemeinsam mit ihren Fans auf Reisen. Wir haben eine Auswahl für Sie zusammengestellt:

30.5. – 3.6. 2017: „Drei Männer und das Meer“, die Andreas Gabalier Kreuzfahrt im Mittelmeer (Venedig – Koper – Split – Zadar – Venedig)

18.8. 2017: JUZI Fanwandertag in Strass im Zillertal

26.8. – 2.9. 2017: „25 Jahre Marc Pircher Jubiläumsfanreise“ im Mittelmeer (Genua – Marseille – Palma de Mallorca – Ibiza – Sardinien – Livorno – Genua). Und 2018 können Sie mit Marc Pircher sogar in die Karibik reisen!

15.9. – 17.9. 2017: „Edlseer Fanwandertag“ in Bad Waltersdorf

3.11. – 5.11. 2017: Trenkwalder Fan-Wochenende in Mieming in Tirol

Ganz besonders auch aufgrund der gemeinsamen Aktivitäten bei seinen Fans beliebt ist Hansi Hinterseer. Mit bereits 14 Fanreisen ist er auch in dieser „Wertung“ ganz vorne mit dabei. Hansi plant derzeit seine Fanreise gerade neu und macht daher 2017 eine Unterbrechung. Vorfreude ist aber bekanntlich die schönste Freude: Für Mai 2018 ist schon jetzt zum 15. Jubiläum eine völlig neu gestaltete Hansi-Hinterseer-Fanreise geplant.

Ebenfalls im Mai 2018 hat bereits ein weiterer Top-Star einen besonderen Höhepunkt für seine Fans vorbereitet:

19.5. – 26.5. 2018: „Ein Stern auf hoher See“, die Nik P. Kreuzfahrt im Mittelmeer (Savona – Marseille – Barcelona – Palma de Mallorca – Rom/Civitavecchia – La Spezia – Savona)

Wenn Sie gleich mehrere Künstler auf einer Reise erleben wollen, haben wir einen ganz besonderen Tipp für Sie: die „Musi-Reisen“

3.9. – 10.9. 2017: 19. Musi auf See (Genua – Cannes – Palma de Mallorca – Barcelona – Ajaccio – Civitavecchia – La Spezia – Genua). Künstler: Francine Jordi, Nockalm Quintett, Fantasy, Edelseer, Tanja Lasch, Marlena Martinelli

27.9. – 1.10. 2017: 18. Musifest in Umag, Kroatien.

Künstler: Vanessa Mai, Alessa, Nockalm Quintett, Fantasy, Edlseer, Polkamädels, Steirerbluat, Himmelberger, Alpenoberkrainer, Saso Avsenik, Franky Leitner

22.10. – 29.10. 2017: Musiparade Ahoi (Genua – Neapel – Messina – La Valetta – Barcelona – Marseille – Genua).

Künstler: Die Karawanken, Die Goldrieder, Natascha, Arnulf Prasch, Schneiderwirt Trio, Die Tiger.

Weitere Infos zu den „Musi-Reisen“ erhalten Sie beim Veranstalter ACR Reisen: www.acr-travel.at, office@acr-travel.at oder Tel. +43 463 502444

