Stefan Mross war happy! Volles Haus und tolle Stimmung

Stefan Mross konnte es kaum erwarten, endlich wieder sein Sommer Wohnzimmer in Rust betreten zu dürfen. Knapp 2500 Livebesucher hoben ihren Unterhaltungskönig jubelnd buchstäblich in den Himmel.

Der Start in die 13 Saison von Stefan Mross und seiner beliebten Fernsehsendung hat für den Moderator, seine Gäste und die Fernsehzuschauer geklappt. Lediglich in der „Einschaltquoten-Hitparade“ sah es am Ende nicht so rosig aus. 1,29 Million schalteten die Fernsehgeräte ein. In der Unterhaltungsbranche ist es aber wie im Sport. Ein schlechter Saisonstart hat schon zu manchem Meistererfolg geführt. Vor Stefan Mross liegen ja noch 13 Staffeln und da wird es sicherlich noch Rekorde purzeln.

„Immer wieder sonntags“ war gestern auf jeden Fall schon mal mit Rekorden, Witz, Unterhaltung und toller Musik bespickt. Musikalisch gibt es fast keine Steigerung mehr. Hansi Hinterseer begeisterte das Publikum in seinen zwei Auftritten und mit Michael Holm, Is und Graham Bonney waren gleich drei Musiklegend mit ihren musikalischen Ohrwürmern vertreten. Frauenpower mit Stefanie Hertel, Anita und Alexandra Hofmann kam sehr gut an. Ella Endlich verzauberte die Männerherzen und die Herzen der Frauen begannen zu schmelzen bei den vier Jungs von „Feuerherz“. Österreich war mit Marc Pircher und Südtirol durch die „Südtiroler Spitzbuam“ vertreten. Christin Stark zeigte eine tolle Performanc, wie auch Maria Voskania. Nicht unterschlagen darf man Bernhard Brink und Robil Leon

Mit der 13. Saison von „Immer wieder sonntags“ wurde auch die beliebte Nachwuchs Sommerhitparade eingeläutet. Der erste Sieg in 2017 ging an Roman Neyer, der gegen Caro Weiss aus Stuttgart angetreten war.

TAGS: IWS / Stefan Mross