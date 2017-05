Große Schlagerparty bei Carmen Nebel

Heute Abend bei “Willkommen bei Carmen Nebel” (ab 20.15 Uhr ZDF) geben sich die Schlagerstars die Klinke in die Hand! Nicht nur Helene Fischer swird in der Sendung zu sehen sein, auch Andrea Berg, Andreas Gabalier, Karel Gott und DJ Ötzi sind mit dabei.

Helene Fischer wird heute Abend einige ihrer neuen Songs präsentieren. Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalierperformt seinen Chart-Erfolg „Hulapalu“. Ebenfalls angekündigt hat sich Weltstar Anna Netrebko. Die Sopranistin führt in Berlin, gemeinsam mit Ehemann Yusif Eyvazov, das Duett „Cantami“ auf. Weitere Musik-Gäste in der Sendung sind Maite Kelly, Vanessa Mai & Bastiaan Ragas („Caught in the Act“), Thomas Anders und Michelle.

Humorvoll, herzlich und schräg wird es, wenn Kult-Comedian Sascha Grammel mit seinen beiden Begleitern, Freiherr von Furchensumpf und Baby Josie, die Showbühne unsicher macht.

