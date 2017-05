„Immer wieder sonntags“ geht in die Saison 13

Jetzt wird es wieder richtig Sommer: Stefan Mross bittet 14 Mal zum fröhlichen Frühschoppen.

Von kommenden Sonntag bis 27. August dauert die Saison, die jede Woche live aus dem Europapark in Rust übertragen wird. Nur an Pfingsten gönnt sich Moderator Stefan Mross eine Sommerpause. Am Ende des Sommers steht dann auch fest, welcher Newcomer sich den Titel „Sommerhitkönig“ verdient hat.

© Günter Hofer / SchwabenPress

Um den Titel steigt zum Beispiel am Sonntag Caro Weiss in den Ring. Für die Sängerin aus der Region Stuttgart ist es Fernsehpremiere. Ebenfalls erstmals vor der Fernsehkamera und vor über 2000 Livebesuchern präsentiert sich beim „roten Mikrofon“ die 11 jährige Joy Anders.

Begrüßen wird Stefan Mross zum Saisonauftakt am Sonntag um zehn Uhr unter anderem seine Exfrau Stefanie Hertel zusammen mit Anita und Alexandra Hofmann, Hansi Hinterseer, Marc Pircher, Bernhard Brink, Ella Endlich und die Südtiroler Spitzbuam. Aus der älteren Schlagergeneration stehen Michael Holm, Graham Bonney und auch Ireen Sheer auf der Bühne. Der letztjährige „Sommerhitkönig“ Robin Leon wird seinen neuen CD Titel präsentieren und auf der lustigen Seite wird Frau Waeber, Konrad Stöckel und Christoph Sontag für Überraschung sorgen.

