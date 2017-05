Schlagerfrühling 2017

Waren Sie schon mal in der wunderschönen Südoststeiermark? Oder noch besser: Sie machen dort Ende Mai Urlaub oder wohnen sogar dort? Dann sollten Sie sich den Schlagerfrühling 2017 am 24. Mai in St. Peter am Ottersbach nicht entgehen lassen!

Stars aus der Schlager- und Volksmusikwelt wie Publikumsliebling Andy Borg, die Stimmungskanonen von Die jungen Zillertaler sowie Michelle und Oliver Haidt werden dort für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Moderation: Bernd Pratter