Andrea Berg: So bedankt sie sich bei ihren treuen Wegbegleitern und Fans

Da beweist die Schlagerqueen einmal mehr Größe! Andrea Berg lasst derzeit auf ihrer Facebook-Seite die ersten 25 Jahre ihrer unglaublichen Karriere Revue passieren und bedankt sich bei all ihren Wegbegleitern für die gemeinsame Zeit.

Unter ihnen Tourmanager Johannes Möllering. „Möchte nicht wissen wie viele Kilometer wir schon gemeinsam unterwegs waren. Aber genau das ist es was mir so richtig Spaß macht! Auf Tour sein und Musik machen!“, so Andrea.

Sie hat aber auch DEN Mann nicht vergessen, der ihr zu Beginn ihrer Karriere sehr geholfen hat: Eugen Römer. Er und Andrea haben in den vielen Jahren ihrer Zusammenarbeit eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die ihresgleichen sucht. Fast zwei Jahrzehnte lang war er ihr Haus-und-Hof-Komponist, -Textdichter, -Produzent, -Arrangeur, -Fotograf und auch ihr Manager, schreibt Musikexperte Andy Tichler, Chefredakteur www.smago.de.

Andrea Berg schreibt dazu: „schaut! Der Mensch mit dem alles begann! Mein erster Produzent Eugen Römer. 18 Jahre und 12 Alben, Chart-Rekorde und die ersten großen Live-Tourneen! Eine prägende Zeit in meinem Leben, an die ich mit großer Dankbarkeit zurückdenke!“

Was für eine tolle Geste einer Künstlerin, dass sie am Zenit ihres Erfolgs auch an jene Menschen denkt, die sie dabei unterstützt haben!

Aber vor allem auch ihren Fans will Andrea Berg DANKE sagen. Und was sie sich dafür ausgedacht hat, darauf hat sie heute auf Facebook schon erste Hinweise gegeben: ein Jubiläumsalbum, aber nicht einfach nur so ein Best-Of, sondern ein ganz persönliches „Lieblingssong-Album aus 25 Jahren“ … Wir sind gespannt.

TAGS: Andrea Berg