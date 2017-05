Hansi Hinterseer lädt zum großen Open Air beim Blumenkorso in Ebbs 2017

Absoluter Höhepunkt des Open Air Sommers

Während sich die passionierten Mitwirkenden so langsam wieder an die Arbeit machen und an ihren wunderschönen Festwägen für den 20. Ebbser Blumenkorso im August 2017 tüfteln, um für den beliebten Festumzug ihre Festwägen wiederum mit insgesamt etwa 500.000 Dahlienblüten in unterschiedliche Motive zu schmücken, steigt die Vorfreude auf ein ganz besonderes Highlight: DER Tiroler Publikumsliebling schlechthin, Hansi Hinterseer, wird als Höhepunkt des viertägigen Rahmenprogramms rund um den großen Umzug durch das Ortszentrum von Ebbs, die Herzen der Zuschauer bei seinem Open-Air Konzert höher schlagen lassen.

© Tourismusverband Kufsteinerland © Tourismusverband Kufsteinerland © Tourismusverband Kufsteinerland © Edit Stuefer

Denn dass Hansi immer noch einer der beliebtesten Stars der Szene ist, beweisen die Zahlen von 2016: Bereits mehrere Wochen vor dem Konzert auf der großen Hödnerhof-Bühne war es restlos ausverkauft. Laut Stefan Pühringer, Direktor des Tourismusverbands Kufsteinerland, wurden 4500 Eintrittskarten ausgegeben: „Alleine über unseren Reise-Partner kommen 65 Busse in die Region.“ Natürlich wirke sich das auch auf die Nächtigungen aus. „Ebbs ist prinzipiell ausgebucht. Aber auch umliegende Gemeinden und sogar die Nebentäler profitieren vom Korso-Wochenende. Teilweise sind die Gäste bereits am Montag angereist“, weiß Pühringer.

Von Donnerstag, den 24. bis Sonntag, den 27. August steht Ebbs wieder ganz im Zeichen des Blumenkorsos. Ob Drachen, Comic-Figuren, Fabelwesen oder Schneemänner – Tausende von Blumen schmücken jedes Jahr geschnitzte Styroporblöcke und verwandeln die weißen Skulpturen in blühende Bilder für den größten Blumenkorso Österreichs. Zudem bilden verschiedenste Events einen Rahmen um den Blumenkorso Ebbs: Konzerte, Blumensteckparty, Schlagertag, Almfest, Dorfparty und natürlich das große Open Air Konzert von Hansi Hinterseer.

Und Sie haben bereits jetzt exklusiv mit der Stadlpost die Chance, 1 x 2 heißbegehrte Karten für dieses schöne Event zu gewinnen!

TAGS: Hansi Hinterseer