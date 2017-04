Stargäste beim Hessentag: Patrick Lindner, Die Amigos und die Trenkwalder

Erste Zusagen für „Hier spielt die Volksmusik!“

Unter dem Motto „Hier spielt die Volksmusik!“ feiert der Hessische Rundfunk auf dem Hessentag in Rüsselsheim die Volksmusik und den volkstümlichen Schlager und bietet alles, was das Volksmusik-Herz begehrt: Bei freiem Eintritt stehen am Freitag, 16. Juni, und am Samstag, 17. Juni, nachmittags und abends zahlreiche Künstler aus der ganzen Republik sowie aus Österreich und der Schweiz auf der Bühne des „hr-Treffs“.

Und die ersten Gäste haben bereits zugesagt: Wie jetzt bekannt wurde, treten beim Hessentag der Schlagersänger Patrick Lindner, das Volksmusik-Duo Amigos und die Tirol-Popper Die Trenkwalder auf.

Mit Patrick Lindner hat einer der populärsten Schlagersänger zugesagt: Lindner hatte seinen Durchbruch 1989 mit dem Titel „Die kloane Tür zum Paradies“. Über 20 Alben hat er seitdem veröffentlicht, wurde unter anderem mit dem Bambi und insgesamt fünf Goldenen Stimmgabeln ausgezeichnet.

Die Amigos, haben Erfolge unzählige vorzuweisen: Das Brüder-Duo gilt derzeit sogar als die erfolgreichste Schlager-Band Deutschlands. Annähernd 70 Gold- und fast 30 Platin-Awards, einmal Doppel-Platin, einen Echo und zahlreiche Echo-Nominierungen, drei Kronen der Volksmusik und viele weitere Auszeichnungen können Bernd und Karl-Heinz Ulrich aus dem hessischen Hungen mittlerweile für sich verbuchen – und fast drei Millionen verkaufte Alben.

Auch Die Trenkwalder sind sogenannte „alte Hasen“ im Showbizz: Seit rund 22 Jahren stehen die Tiroler Hubsi (Trenkwalder), Demibata (Peter Wille) und Philipp (Haniger) gemeinsam auf der Bühne und begeistern ihre Fans derzeit mit ihrem aktuellen Album „Abenteuerzeit“ . Zudem führt Hubsi Trenkwalder, den die Stadlpost auch als Moderator für unsere Stadlparade gewinnen konnte, übrigens an der Seite von hr-Moderatorin Andrea Ballschuh charmant als Gastgeber durch den Abend.

Allerdings dreht sich bei „Hier spielt die Volksmusik!“ nicht alles um Musik: „Die Show gibt auch spannende Einblicke in die Karrieren der Stars und zeigt sie in überraschenden Situationen und amüsanten Spielen“, heißt es in einem Pressetext zum hr-Treff. Außerdem werden die Shows für das Fernsehprogramm aufgezeichnet und zeitnah im hr-fernsehen ausgestrahlt.

