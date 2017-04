DVD-TIPP: Schlager Open Air goes Dubai

Die schönsten Momente unserer Traumreise

Vom 3. bis 14. März befanden sich einige unserer Stars sowie viele Fans auf den Spuren von 1001 Nacht auf einer Luxuskreuzfahrt mit der MSC FANTASIA. Nik P., Andy Borg, die Grubertaler, Anita und Alexandra Hofmann, Kristina Bach, Julian David, Olaf der Flipper, Pia Malo, Gottfried Würcher, Charly Brunner & Simone und viele mehr sorgten für unvergessliche, musikalische Stunden bei ihren atemberaubenden Schlagerkonzerten an Bord. Das absolute Highlight war das Open Air Konzert vor dem Burj al Arab in Dubai.

In unserer Bildergalerie zeigen wir einige schöne Momente der Traumreise:

© ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen © ACR Reisen

Die Musik-DVD „Traumreise in den Orient“, Schlager Open Air goes Dubai“ mit allen Live-Aufnahmen der Schlager-Kreuzfahrt mit der MSC Fantasia, gibt es bei uns im Stadlmarkt ganz einfach zu bestellen! Erleben Sie diese fantastische Reise, alle Ausflüge an die schönsten Plätze des Orients sowie drei Konzerte mit allen Stars und den absoluten Höhepunkt, das unvergessliche Konzert vor dem Burj al Arab noch einmal im Film.

Übrigens: Am 25. April erscheint die neue Print-Ausgabe der Stadlpost! Freuen Sie sich auf eine bunte Mischung aus aktuellen Neuigkeiten aus der Musikwelt, spannenden Geschichten über unsere Stars, kniffligen Rätseln und tollen Gewinnchancen, köstlichen Koch- und Kräutertipps und vieles mehr! Wir wünschen gute Unterhaltung!

TAGS: Andy Borg / Anita und Alexandra Hofmann / Brunner und Stelzer / Die Grubertaler / Gottfried Würcher / Julian David / kristina bach / Nik P. / Olaf der Flipper / Pia Malo