TV-Tipp: Mein Schlagerwelt- Die Party mit Ross Antony

Es ist wieder Party angesagt!

Ross Antony präsentiert wieder eine neue Ausgabe: Ob Dauerbrenner oder Partyhit, ob Liebeslied oder Coversong – der Schlager hat viele Facetten und Ross lädt sie alle zu sich in den Eventpalast in Leipzig, wo die Sendungen aufgezeichnet werden, ein: Die gestandenen Stars mit ihren großen Hits genauso wie den Nachwuchs, der die Schlagerwelt erst noch erobern will.

Diesmal begrüßt der zauberhafte Gastgeber, Ross Antony, viele tolle Gäste, wie Nino De Angelo, Voxxclub, Sarah Jane Scott, Dj Ötzi, Thomas Anders und Anna-Carina Woitschack! So können sich die Zuschauer wieder auf eine kurzweilige Partyssause, mit viel Musik, Spaß und Feierlaune freuen!

Nicht verpassen:

Meine Schlagerwelt – Die Party mit Ross Antony

Fr, 21. April, 20.15 Uhr – MDR

TAGS: Anna-Carina Woitschack / DJ Ötzi / nino de angelo / Ross Antony / Sarah Jane Scott / Thomas Anders / Voxxclub