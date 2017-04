Herzlichen Glückwunsch, Marc Pircher!

MaPi feiert Geburtstag!

Marc Pircher hat allen Grund zu feiern, denn 2017 ist sein Jubiläumsjahr! Schon als kleiner Bub träumte er davon, einmal in seinem Leben den Grand Prix der Volksmusik zu gewinnen und nun, 25 Jahre später, kann er auf eine bewegte Musikkarriere zurückblicken: Über 20 veröffentlichte Alben, ein Grand Prix Sieg (mit „Hey Diandl spürst es so wie i“, 2003), ein Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Volkstümliche Musik, unzählige Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie viele TV-Auftritten, Live-Konzerten und Moderationen später, ist er aus der Schlager- und Volksmusik-Branche nicht mehr wegzudenken.

In seinem heurigen Jubiläumsjahr hat sich der ehrgeizige Zillertaler auch einen Traum erfüllt: Sein aktuelles Album „Warum gerade ich“, aufgenommen in Nashville/Tennessee. Neben dem Album stehen heuer viele Live-Auftritte, sowie das legendäre MaPI-Fest von 9. – 11. Juni 2017 im schönen Zillertal an.

Besonders freuen können sich Fans des ErVOLKSmusikers auch auf seinen Auftritt beim Donauinselfest am Sonntag, den 25. Juni auf der Flughafen Wien/ Radio Niederösterreich Bühne. Neben Hansi Hinterseer, der bereits am Samstag (24.06.) die Herzen der Schlagerfans höher schlagen lassen wird, zählt Marc Pircher zu den Hauptattraktionen der Schlagerbühne.

Am 22. April, feiert der Musiker seinen 39. Geburtstag und die Stadlpost gratuliert sehr herzlich! Wir wünschen Marc Pircher alles, alles Gute, Gesundheit und Glück und viele, viele Auftritte und neue Hits!

