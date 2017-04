Die neue DJ Ötzi-Ära hat begonnen

Sein neues Album kommt „Von Herzen“

Als Anton feat. DJ Ötzi landete er 1999 mit seiner Interpretation von „Anton aus Tirol“ seinen ersten Hit. Rund zwanzig Jahre und über 16 Millionen verkaufte CDs später, zählt DJ Ötzi zu den erfolgreichsten Musikern im deutschsprachigen Raum. Er gilt als Aushängeschild im heimischen Schlagerbereich, denn über all die Jahre ist er sich stets treu geblieben und steckte Herz und Seele in seine Musik.

Wie der Titel schon sagt, legt der Wahl-Salzburger nun mit seinem neuen Album „Von Herzen“ alle Themen offen, die sein Herz berühren. „Ich kann doch von meinen Fans nicht verlangen, auf mich zu hören, wenn ich ihnen nicht mehr von mir erzähle. Aber es hat Zeit gebraucht, bis ich mich so öffnen konnte“, erklärt er im Interview mit der Kronenzeitung, warum er sich seinen Fans offener und privater als je zuvor zeigt.

Seine Single-Auskopplung „Für immer jung“ ist auch eine Hommage an die Liebe.

Bereits seit 2001 ist Gerry Friedle, wie DJ Ötzi bürgerlich heißt, mit der Musikmanagerin Sonja Kien verheiratet. „Ein großer Teil des Albums ist ihr zu verdanken“, so Ötzi weiter im Krone-Interview. Doch auch die gemeinsame Tochter Lisa-Marie gibt ihm Kraft. „Mein Grundgedanke war: Es kann die Welt unter gehen, wie sie will, wenn du weißt, wer dich liebt. Und wenn du in deiner Kraft bist. Und du bist in deiner Kraft, wenn du bei deinen Lieben bist“, so DJ Ötzi in einem Backstage-Interview mit „Meine Schlagerwelt“ noch völlig überwältigt von der Reaktion des Publikums auf seinen neuen Song „Für immer jung“ beim Schlagercountdown 2017.

Nach den vielen Party-Hits sei eine „neue DJ Ötzi-Ära“ angebrochen, denn dem Musiker liegen seine Fans sehr am Herzen und er möchte ihnen Mut machen: „Ich bin erwachsener geworden und mir ist wichtig, den Leuten zu sagen, dass ich natürlich auch Sorgen habe, aber wir schaffen das schon zusammen“, so der Entertainer weiter in ebendiesem Interview.

Seit Ende März ist „Von Herzen“ im Handel und online erhältlich und besticht durch Vielseitigkeit, Humor und viel Herz und ist trotzdem für die nächste Party geeignet.

