Laura Wilde: „Federleicht“ in den Frühling

Laura Wilde klettert „federleicht“ auf Platz 2 der Airplay-Charts

Was für ein großartiger Erfolg – nach ihrem Radio-Dauerbrenner „Blumen im Asphalt“, der im letzten Jahr monatelang unter den AIRPLAY TOP 20 zu finden war knüpft ihre aktuelle Single „Federleicht“ nahtlos an: Mit gewohnter Lebensfreude, Herzlichkeit und Leichtigkeit geht es auch 2017 bei Laura Wilde weiter. Ihre neue Single-Auskopplung „Federleicht“ aus ihrem Chart-Album „Echt“ klettert bis auf einen sensationellen PLATZ 2 in den aktuellen Airplay-Charts (konservativ)! Damit zählt der lockere Ohrwurm nun zu den meistgespielten Radiosongs dieses Frühjahrs.

Ihr wunderbares Lied über Freundschaft, die die Achterbahn-Fahrt des Lebens überdauert und jedes Abenteuer „federleicht“ übersteht überzeugt nicht nur in Komposition und Text sondern auch durch den stimmigen Gesang und die kreativen Ideen, die Laura Wilde selbst in ihre Songs einbringt.

„Wir schweben federleicht durch Raum und Zeit – wir trau’n uns alles zu, sind zu allem bereit“, singt Laura Wild im Refrain und macht Mut und Lust auf das Leben. Übrigens: Auf der 2 CDs umfassenden Fan-Edition des Albums gibt es den Song auch in einer speziellen Extended Version mit einer Länge von über 5 Minuten gibt.

