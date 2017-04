Gabalier begeistert im berühmten Wiener Musikverein

Dort, wo normalerweise die Meister der klassischen Musik auftreten, präsentiert der Volks-Rock’n’Roller seine mehrfach preisgekrönte Unplugged-Show. „Das ist der Ritterschlag“, so der viermal für den Amadeus nominierte Volks-Rock’n’Roller.

Seine größten Hits – von Hulapalu bis Amoi seg’ ma uns wieder –, dazu der Donauwalzer und das Rolling-Stones-Cover You Can’t Always Get What You Want. Wie diese ersten Bilder vom elitären Akustik-Event zeigen, begeistert Andreas Gabalier alle Zuschauer im berühmten Großen Saal des Wiener Musikvereins.

TAGS: Andreas Gabalier