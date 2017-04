TV-Tipp: „Willkommen bei Carmen Nebel“

Diese Stars feiern Ostern bei Carmen Nebel

Gerade erst wurde bekanntgegeben, dass die beliebte Unterhaltungsshow „Willkommen bei Carmen Nebel“ vom ZDF verlängert wird. Und am Gründonnerstag begrüßt die beliebte Moderatorin bereits zahlreiche Stars in ihrer Ostershow!

So wird die erste Carmen Nebel Show im Jahre 2017 in Magdeburg über die Bühne gehen und ganz im Zeichen der 80er und 90er Jahre stehen. Let´s Dance Mit-Favoritin Vanessa Mai wird ein Duett mit Stefan Zauner, dem Ex-Frontmann der Münchner Freiheit präsentieren und Schlager-Sonnenschein Beatrice Egli wird ihre eigene Version des Nena Hits „99 Luftballons“ zum Besten geben. Sie sind das Comeback des Jahres und werden für besonders kultige Momente sorgen: Die Kelly Family! Sie werden nicht nur Songs aus ihrem aktuellen Album „We Got Love“ darbieten, sondern haben sich auch Verstärkung geholt: Carmen Nebels talentierte Stieftochter, Ella Endlich, verrät überglücklich auf Facebook, dass sie mit den Kellys singen wird.

© Screenshot/Facebook/Ella Endlich © Günter Hofer/Schwabenpress © Facebook/Nicole © Seregel/Pressefoto © Kerstin Joensson

Doch das ist noch lange nicht alles! Auf die Zuschauer warten jede Menge Überraschungen von der charmanten Gastgeberin Carmen Nebel sowie ihrer hochkarätigen Gäste. Beispielsweise wird Thomas Anders, der mit Modern Talking viele Welthits landete, sein neues Album „Pures Leben“ präsentieren und über seine langjährige Musikkarriere sprechen. Außerdem wird Nicole, die ESC-Gewinnerin von 1982 (Ein bißchen Frieden) ihre neue Platte „12 Punkte“ vorstellen und das Publikum mit ihrem Duett „Fly on the wings of love“, gemeinsam mit den Olsen Brothers, begeistern.

Jürgen Drews und Mickie Krause sind übrigens schon in voller Vorfreude und Spiellaune – wie sie auf Facebook posten:

Und wer ist noch dabei? Marianne Rosenberg, Mary Roos, Matthias Steiner und viele mehr!

Nicht verpassen:

„Willkommen bei Carmen Nebel“ aus Magdeburg,

am Gründonnerstag, den 13. April, um 20.15 im ZDF

TAGS: Beatrice Egli / Carmen Nebel / Jürgen Drews / Marianne Rosenberg / Mary Roos / Mickie Krause / Nicole / Stefan Zauner / The Kelly Family / Thomas Anders