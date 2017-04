Herzlichen Glückwunsch, Norbert Rier!

Norbert Rier feiert Geburtstag

Seit über 30 Jahren steht Norbert Rier mit den Kastelruther Spatzen als deren Frontmann auf der Bühne. Dass er damit so viel Erfolg haben wird, hat sich bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt zu Silvester 1979 nicht ausgemalt. In all den Jahren, sind sich die Spatzen aber treu geblieben – immer noch geht es in ihren Liedern vorwiegend um die Liebe und um ihre schöne Heimat.

Mittlerweile gewannen die Kastelruther Spatzen ein Mal den Grand Prix der Volksmusik (1990), erhielten 13 Mal einen ECHO, elf Mal die Krone der Volksmusik und viele weitere Auszeichnungen und Preise und zudem wurden fast alle ihrer nunmehr 37 veröffentlichten Alben mit Gold oder Platin ausgezeichnet.

Trotzdem hat Norbert Rier, der seit 1979 der Frontmann der volkstümlichen Musikgruppe ist, nie die Bodenhaftung verloren. Neben seiner Musik übt er immer noch seinen Beruf als Landwirt aus und betreibt eine preisgekrönte Haflingerzucht. Was ihn erdet, ist seine Familie – mit seiner Frau Isabella hat er vier Kinder.

Am 14. April feiert der bodenständige und sympathische Musiker seinen 57. Geburtstag! Die Stadlpost gratuliert ganz herzlich und wünscht viel Glück, Gesundheit und weiterhin Erfolg.

