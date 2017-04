Herzlichen Glückwunsch, Anita Hofmann!

Anita Hofmann feiert ihren runden Geburtstag!

Zum 40. Geburtstag ihres aus dem Pustertal (Südtirol/Italien) stammenden Vaters, Josef (Sepp) Hofmann, im Mai 1988, zeigten die beiden Schwestern Anita und Alexandra Hofmann im zarten alter von sechs und neun Jahren bereits ihr erstes eigenes Bühnenprogramm. In einer zweistündigen Show, gab Anita Elvis Presley und ihre ältere Schwester Alexandra spielte Keyboard. Und nach ihrem ersten Auftritt im gleichen Jahr, in einem Festzelt beim Gögginger Bierfest mit den Täle Buam, gab es für die mittlerweile Multiinstrumentalistinnen musikalisch kein halten mehr. Unzählige Alben, Duette, Auszeichnungen, Show-Auftritte folgten in ihrer rasten und nunmehr fast 30-jährigen Musikkarriere.

Am Donnerstag, den 13. April feiert Anita Hofmann ihren 40. Geburtstag und die Stadlpost gratuliert von ganzem Herzen: Liebe Anita, wir wünschen Dir zu deinem Geburtstag alles, alles Gute und viel Gesundheit und Glück und mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen! Es ist uns immer wieder eine Freude, dich persönlich zu treffen und freuen uns auf viele weitere schöne Momente mit dir und natürlich mit deiner lieben Schwester Alexandra im Doppelpack!

Und wieviel wissen Sie über unser charmantes Geburtstagskind? Testen Sie gleich Ihr Wissen – doch Vorsicht, unser Quiz hat es in sich!

Quiz - Anita Hofmann Zeitlimit: 0 Quiz-Zusammenfassung 0 von 10 Fragen beantwortet Fragen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Informationen Los geht´s! Sie haben das Quiz schon einmal absolviert. Daher können sie es nicht erneut starten. Quiz wird geladen... Sie müssen sich einloggen oder registrieren um das Quiz zu starten. Sie müssen erst folgende Quiz beenden um dieses Quiz starten zu können: Ergebnis 0 von 10 Frage korrekt beantwortet Ihre Zeit: Zeit ist abgelaufen Sie haben 0 von 0 Punkten erreicht (0) Kategorien Nicht kategorisiert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beantwortet Vorgemerkt Frage 1 von 10 1 . Frage Wo wohnt Anita? Meßkirch

Weißkirch

Rotkirch Korrekt

Inkorrekt

Frage 2 von 10 2 . Frage In welcher Stimmlage singt Anita? Sopran

Alt

Mezzosopran Korrekt

Inkorrekt

Frage 3 von 10 3 . Frage Welchen Preis gewannen Anita und Alexandra Hofmann gleich zwei Mal – nämlich 2004 und 2006? Krone der Volksmusik

Grand Prix der Volksmusik

Eurovision Songcontest Korrekt

Inkorrekt

Frage 4 von 10 4 . Frage Wie nennen die beiden Schwestern ihren Tourbus? Schwarzer Panther

Grauer Bär

Weißes Rössl Korrekt

Inkorrekt

Frage 5 von 10 5 . Frage Von welchen schwäbischen Zeichentrickfiguren sind Anita und Alexandra bekennende Fans? Äffle und Pferdle

Häsle und Mäusle

Kätzle und Kitzle Korrekt

Inkorrekt

Frage 6 von 10 6 . Frage Wie heißt ihre aktuelle Tour? Frauenpower 2017

100.000 Volt

Kuschelmomente Korrekt

Inkorrekt

Frage 7 von 10 7 . Frage Wie oft erhielten die beiden Schwestern bereits einen „smago! Award“? 2 Mal

1 Mal

3 Mal Korrekt

Inkorrekt

Frage 8 von 10 8 . Frage Wie heißt das Buch, das 2003 erschienen ist? 25 Jahre Wir

30 Jahre Uns

15 Jahre Du Korrekt

Inkorrekt

Frage 9 von 10 9 . Frage Wohin gingen die Beiden erst kürzlich auf Fan-Kreuzfahrt? Durch den Orient

Von London nach New York

Auf den Nil Korrekt

Inkorrekt

Frage 10 von 10 10 . Frage Wohin gehen die beiden Ende Mai und Anfang Juni auf Musikreise? Rosas (Spanien)

Lugano (Schweiz)

Bibione (Italien) Korrekt

Inkorrekt



TAGS: Anita und Alexandra Hofmann