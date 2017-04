Neues Video: KLUBBB3 präsentiert „Märchenprinzen“

Fürstliche Schlagerpremiere

Für ihr Video zur neuen Single „Märchenprinzen“ haben sich Florian Silbereisen, Jan Mit und Christoff etwas ganz Besonderes ausgedacht: Passend zum Titel, haben sie das Video auf Schloss St. Emmeram in Regensburg aufgenommen und sich mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis gleich eine zauberhafte Begleitung mit ins Boot geholt.

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, ihres zeichens bekennender Schlagerfan, stand bereits bei Florian Silbereisens Show „Schlagercountdown“ am 25. März gemeinsam mit „ihren Märchenprinzen“ auf der Bühne und ist erneut ganz begeistert von ihren musikalischen Gästen: „Das sind echte Märchenprinzen. Man muss sie ja nur einmal angucken. Sie sehen ja schon aus, wie echte Märchenprinzen und ich bin sicher, dass da irgendwo eine Märchenprinzessin wartet und sagt: ‚Wann kommst du denn mal wieder nach Hause“, lacht die Fürstin in einem Interview mit Brisant (ARD).

Kurz vor der Veröffentlichung, am Donnerstag, den 13. April, sind die Drei voller Vorfreude und posten allerhand Backstage-Material vom Videodreh und Grüße an ihre Fans auf ihrer Facebook-Seite. So stellen sie zum Beispiel ihre charmante Gastgeberin und Begleitung, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, vor, die sich im Musikvideo ganz in ihrem Element zeigt:

„Nur noch zweimal schlafen, dann gibt’s das brandneue Video und unsere Single zu Märchenprinzen ✨✨ ! Seid Ihr auch schon so aufgeregt wie wir?!“ postet KLUBBB3 nur zwei Tage vor der Veröffentlichung und gibt einen weiteren Einblick in die Dreharbeiten:

Den vielen schönen Einblicken nach zu urteilen, war der Videodreh ein voller Erfolg – das Trio und die Fürstin harmonieren perfekt und die traumhafte Kulisse des Schlosses St. Emmeram tut ihr Übriges.

TAGS: KluBBB3