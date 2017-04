Herzlichen Glückwunsch, Claudia Jung!

Geburtstagsquiz - Claudia Jung Zeitlimit: 0 Quiz-Zusammenfassung 0 von 11 Fragen beantwortet Fragen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Informationen Testen Sie Ihr Wissen! Sie haben das Quiz schon einmal absolviert. Daher können sie es nicht erneut starten. Quiz wird geladen... Sie müssen sich einloggen oder registrieren um das Quiz zu starten. Sie müssen erst folgende Quiz beenden um dieses Quiz starten zu können: Ergebnis 0 von 11 Frage korrekt beantwortet Ihre Zeit: Zeit ist abgelaufen Sie haben 0 von 0 Punkten erreicht (0) Kategorien Nicht kategorisiert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Beantwortet Vorgemerkt Frage 1 von 11 1 . Frage Wie heißt Claudia Jung heute mit bürgerlichem Namen? Ute Singer

Ute Krummenast

Ute Schairer Korrekt

Frage 2 von 11 2 . Frage Wie heißt ihr Ehemann, ein deutscher Musikproduzent, mit dem sie seit 1997 verheiratet ist? Hans Singer

Frank Tänzer

Claus Actor Korrekt

Frage 3 von 11 3 . Frage Wo wohnt die gebürtige Rheinländerin? Auf einem Hof in Gerolsbach bei Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern)

In einer Finca in Cala Pi auf Mallorca (Spanien)

In einer Villa in Cernobbio am Comer See (Italien) Korrekt

Frage 4 von 11 4 . Frage Hat Claudia Jung Kinder? Ja, eine Tochter.

Ja, eine Tochter und einen Sohn.

Nein, keine Kinder. Korrekt

Frage 5 von 11 5 . Frage Warum musste ihre Tournee „Herzzeiten“ 2005 verschoben werden? Sie hatte eine Stimmbandlähmung.

Sie stellte sich überraschend der Wahl zur Ministerpräsidentin des Freistaates Bayern.

Sie nahm ein Engagement als Schauspielerin in einer Serie an. Korrekt

Frage 6 von 11 6 . Frage Von 2008 bis 2013 gehörte sie dem Bayerischen Landtag an.Für welche Themen macht sie sich immer noch stark? Familie

Umwelt

Verkehr Korrekt

Frage 7 von 11 7 . Frage In welchem Film gab sie 2008 ihr Schauspieldebüt? Das Musikhotel am Wolfgangsee

Zwei Herzen und ein Edelweiß

Ein Sommer in Schottland Korrekt

Frage 8 von 11 8 . Frage Mit welchem österreichischen Sänger sang sie „Sommerwein – Wie die Liebe süß und wild“? Nik P.

Hansi Hinterseer

Andy Borg Korrekt

Frage 9 von 11 9 . Frage Welchen Preis erhielt sie 2016 für „Cover-Album des Jahres + soziales Engagement“ (Seitensprung)? smago! Award

ECHO

Goldene Henne Korrekt

Frage 10 von 11 10 . Frage Welches Album wurde erstmals mit Gold (in Österreich) ausgezeichnet? Spuren einer Nacht

Etwas für die Ewigkeit

Du ich lieb´dich Korrekt

Frage 11 von 11 11 . Frage Bei welchem Projekt übernahm sie die 2007 die Schirmherrschaft? Paulihof – tiergestützte Therapie für traumatisierte Kinder und Jugendliche

Deutsche Stiftung Organtransplantation

Albert Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke Korrekt

