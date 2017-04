Vanessa Mai: So gefühlvoll tanzt sie sich in die Herzen der Zuschauer

Höchstpunktzahl für Vanessa Mai und Christian Polanc

Seit Beginn der aktuellen Staffel von „Let´s Dance“ verzaubert Vanessa Mai von Auftritt zu Auftritt die Jury sowie ihr Publikum. Für ihren beeindruckenden Contemporary zu „All of me“ von John Legend, gemeinsam mit ihrem Partner Profitänzer Christian Polanc erntete das Dream-Team tosenden Applaus von den Zuschauern und entzückte Sprachlosigkeit sowie die Höchstpunktzahl von den Jury-Mitgliedern. warenbei der gestrigen Show sonst so strengen Juror Joachim Llambi sprachlos.

„Wir haben schon viel gesehen, aber das war nicht zu toppen“, bilanzierte der sonst so strenge Fachmann Joachim Llambi. Und Motsi Mabuse sowie Jorge Gonzalez, überschütteten die sichtbar glückliche Vanessa und ihren ebenso strahlenden Partner mit Lobesyhymnen.

Wer diesen wunderbaren Auftritt verpasst hat, kann ihn sich hier ansehen!

„Ich kann nicht beschreiben was für eine unglaublich schöne Erfahrung Let’s Dance für mich ist! Ich genieße die Zeit und bin so glücklich darüber so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben! Menschen die mich oft zum Lachen bringen, mich mit ihrer Art berühren und inspirieren! DANKE an die gesamte Let’s Dance Mannschaft. Profis, Promis, Team..Alle! Ihr seid wirklich großartig, kein Gerede, ich habe euch alle sehr ins Herz geschlossen! Ein Satz hat sich seit gestern in mir festgesetzt: „You’ll grow until you die“ Thanks Gerald🙏🏼 Danke Christian, dass du mir so viel zutraust und Danke EUCH ALLEN für eure großartige Unterstützung! ❤️ Ich hoffe sehr, dass ich diese Reise noch lange weiter erleben darf!“ postet sie überglücklich auf Facebook.

Wir sind gespannt, was Vanessa und Christian bei der nächsten Sendung am Freitag, den 21. April wieder auf´s Parkett zaubern.

