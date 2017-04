Julian David freut sich über seinen Moment mit Andrea Berg

Schlagerstars feiern bei der diesjährigen ECHO Verleihung

Bei der ECHO-Verleihung in Berlin (06.04.) waren wieder viele namhafte Musikstars zu Gast und auch viele Schlagerstars ließen es sich nicht nehmen dabei zu sein.

Mittendrin statt nur dabei waren auch Schlagerschnuckel Julian David und ECHO Preisträgerin Andrea Berg. Julian hat uns exklusiv verraten, wie es ist, als Durchstarter die Schlagerkönigin zu treffen:

„Andrea Berg zu treffen ist jedes mal „spektakulär“ (VÖ von Julian David’s neuer Hit Single „Spektakulär“ am 28.04. – Stadlpost berichtet). Sie hat hart für ihren Erfolg gearbeitet, ist sich dabei treu geblieben und hat niemals vergessen, woher sie kommt. Bei den Schlagernächten des Jahres mit ihr, Howard Carpendale oder Beatrice Egli aufzutreten ist nach einem Jahr Solo-Karriere wie ein kleiner Ritterschlag. Auch ich will in 20 Jahren noch das machen, was ich liebe: Auf der Bühne stehen und Schlager singen. Andrea ist die perfekte Motivation dafür.“

Im vergangenen Jahr hat sich Julian David als Solokünstler fest in der Schlagerszene etabliert und sich vom Newcomer hin zu einem Publikumsliebling und Stimmungsgaranten entwickelt. Anfang Mai veröffentlicht er seine neue Single „Spektakulär“ und wer den sympathischen Sänger im TV oder live erleben möchte, hat in den kommenden Monaten sehr oft die Gelegenheit dazu:

TV:

– 13.05. Die große Muttertagsshow (MDR)

– 21.05. ZDF Fernsehgarten

– 28.07. Musik für Sie (MDR)

LIVE Termine:

– 25.03.2017, Die Schlagernacht des Jahres, Mannheim

– 01.04.2017, Die Schlagernacht des Jahres, München

– 29.04.2017, Die Schlagernacht des Jahres, Köln

– 01.05.2017, BILD Renntag, Gelsenkirchen

– 01.07.2017, SchlagerOlymp, Eisenach

– 15.07.2017, Der Berg bebt, Flims

– 12.08.2017, SchlagerOlymp, Berlin

– 14.10.2017, Die Schlagernacht des Jahres, Stuttgart

– 04.11.2017, Die Schlagernacht des Jahres, Oberhausen

– 18.11.2017, Die Schlagernacht des Jahres, Berlin

– 25.11.2017, Die Schlagernacht des Jahres, Frankfurt

