Happy Birthday Nik P.!

Nik P. feiert seinen 55. Geburtstag

Besonders gefreut haben wir uns vor wenigen Wochen, vom heutigen (6. April) Geburtstagskind diese warmen Worte zu erhalten, denn nicht nur für uns, sonders auch für den erfolgreichen Musiker ist 2017 „ein ganz besonderes Jahr“!

„Vor 20 Jahren veröffentlichte ich mein erstes Album und landete mit „Gloria“ einen großen Hit. Die Stadlpost, erblickte im gleichen Jahr das Licht der Medienwelt, und auch sie leuchtet auch wie vor so hell wie ein Stern vom Musikhimmel. Ein erfolgreiches österreichisches Medium, welches sich in der Musikszene einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat und sich treu geblieben ist. Nicht nur, vor allem auch die Konstanz und Freude an der Musik eint uns und führte zu erfolgreichen zwei Jahrzehnte“, schreibt er an uns.

Weiter lädt er seine Fans ein: „Es würde mich ganz besonders freuen, viele der treuen Leserschaft bei meinem „20 Jahr Jubliäumskonzert“ auf Gut Aiderbichl am 2.9. begrüßen zu dürfen. Feiern wir gemeinsam und lassen dabei auch die Stadlpost hochleben. Liebe Leser und Leserinnen bleibt der Stadlpost gewogen, der Musikmarkt benötigt neben den News im Internet auch die Stories in den Printausgaben auf die nächsten 20 Jahre.“

Lieber Nik, wir wünschen dir zu deinem Geburtstag nur das Beste, viel Glück und Gesundheit! Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit dir!

TAGS: Nik P.