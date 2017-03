Riesenerfolg: Helene Fischers neue Platte wurde bereits 400.000 Mal vorbestellt

Doppel-Platin schon vor der Veröffentlichung

Lange mussten sich ihre unzähligen Fans in Geduld üben, bis Helene Fischer am vergangenen Samstag in der Erfolgssendung „Schlagercountdown“ in Oldenburg endlich die Bombe platzen ließ und mit „Wenn du lachst“, „Viva la Vida“ und „Fliegen“ drei ihrer neuen Songs präsentierte. Zudem gab sie bekannt, dass ihre neue Platte mit dem schlichten Titel „Helene Fischer“ voraussichtlich am 12. Mai 2017 erscheinen wird.

Nach bereits über 12 Millionen verkauften Tonträgern, über 30 Gold-, 90 Platin- sowie Diamant-Auszeichnungen, war der Druck für die Schlagerprinzessin nur allzu groß, an ihre vergangenen Erfolge anzuknüpfen. Seit dem 24. März kann ihr neues Meisterwerk bei verschiedenen Online-Händlern vorbestellt werden – Infos dazu findet man auf ihrer Homepage. Doch noch bevor ihre Fans überhaupt wissen, welche Titel neben den drei präsentierten Songs auf dem neuen Album sein werden, wurde es bereits sagenhafte rund 400.000 Mal vorbestellt und sichert sich somit einen Platz an der Spitze der Vorverkaufslisten und heimst schon jetzt Doppel-Platin ein.

Übrigens: Zusätzlich zur Standard-Auflage mit 16 neuen Liedern kann man bereits jetzt eine Deluxe Version, die 24 Titel auf zwei CDs bietet, vorbestellen. Außerdem wird das neue Album auch auf Vinyl angeboten sowie in einer limitierten Fanbox, die neben den beiden CDs der Deluxe Version eine Bonus-CD mit Helenes schönsten Duetten, einem Notizbuch und fünf signierte Fotoprints enthält.

TAGS: Helene Fischer