Vincent Gross kommt mit viel „Rückenwind“

Newcomer Vincent Gross begeistert bei Florian Silbereisen

Ob die sagenhaften Auftritte von DJ Ötzi, Semino Rossi und natürlich Helene Fischer, die allesamt neue Songs präsentierten oder das große Bühnen-Comeback der Kelly Family – die Erfolgssendung „Schlagercountdown – das große Premierenfest“ am vergangenen Samstag (25.03.) begeisterte einmal mehr sein Publikum.

Schön zu sehen, dass nicht nur die bekannten Gesichter überzeugten: Der Schweizer Newcomer Vincent Gross eroberte bei seinem ersten Auftritt beim Schlagercountdown nicht nur alle Teenie-Herzen im Sturm sondern begeisterte mit seinem authentischen Auftreten Jung und Alt.

Mit seinem Titel „Du Du Du“, den er bei der Show bravurös präsentierte sowie mit „Ich kann nichts dafür“, „Julika“ oder „Rückenwind“, die allesamt auf seinem gleichnamigen Debüt-Album zu hören sind, versteht es der sympathische Newcomer die Menschen auf eine ganz besondere Weise zu berühren. Gerade erst hat der facettenreiche Musiker sein Abi in der Tasche, seinen Zivildienst geleistet und ein Psychologiestudium begonnen und ist seit seinem gelungenen Auftritt kaum aufzuhalten: Seit 24. März ist „Rückenwind“ nun auf dem Markt und wir verlosen exklusiv ein Exemplar unter unseren Leserinnen und Lesern. Füllen Sie dazu ganz einfach das Gewinnspiel-Formular aus! Wir wünschen Ihnen viel Glück! (Teilnahme bis Sonntag, 2. April; der oder die glückliche Gewinner/in wird am Montag, den 3. April per E-Mail verständigt.)

TAGS: Vincent Gross