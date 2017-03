Semino Rossi kündigt neues Album an

Single-Premiere bei Florian Silbereisen.

Semino Rossi ist wieder da – und das dynamischer als je zuvor. Die erste Single-Auskopplung aus dem kommenden Album heißt „Wir sind im Herzen jung“ und hat am Samstag, den 25. März 2017 seine Uraufführung bei Florian Silbereisens „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“ (ARD/ORF). Die neue Single ist für Semino Rossi ein würdiger Start ins neue Jahr – und auch ein weiteres Kapitel der unglaublichen Karrieregeschichte des gebürtigen Argentiniers. So modern wie heute war Semino Rossi noch nie und dennoch bleibt er sich treu! Produzent Thorsten Brötzmann hat ihm den launig-charmanten Stil auf den Leib geschneidert. Der biographische Text stammt von Oliver Lukas. Am 23. Juni 2017 wird sein neues Album erscheinen. Es trägt den vielsagenden Titel „Ein Teil von mir“.

Nach dem eher ruhigen Vorgänger „Amor – Die schönsten Liebeslieder aller Zeiten“ zeigen die ersten Hörproben von „Ein Teil von mir“ deutlich: Semino steht mehr denn je im Zentrum des deutschen Schlagers, und es darf zu seiner Musik weiterhin gefeiert werden! Die große Semino-Schlagerparty ist schon für das Frühjahr 2018 angekündigt, denn dann geht der argentinische Superstar mit all seinen Hits und natürlich auch den neuen Songs – vom 14. April an – auf große Tournee, die ihn nach Österreich, Belgien, Dänemark und in die Schweiz führt.

