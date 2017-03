Happy Birthday, Jogl Brunner

Drei Jahre nach seinem älteren Bruder Charly wurde Jogl Brunner heute vor 59 Jahren in Tamsweg (Österreich) geboren. Schon seit frühester Kindheit verbindet die beiden Brüdern eine gemeinsame große Leidenschaft: Musik. Noch als Teenager gründetn die beiden Deep-Purple-Fans deshalb ihre erste gemeinsame Tanzband mit Namen „Happy“. Später wurde diese – angeblich durch den Manager ihrer Plattenfirma ohne Nachfrage – in „Brunner und Brunner“ unbenannt.

Viele Jahrzehnte waren das Duo Jogl und Charly Brunner fester Bestandteil der heimischen Musikszene. Mit Hits wie „Wir sind alle über 40“, „Schenk mir diese eine Nacht“ oder „Bis in alle Ewigkeit“ stürmten die Brüder alle Hitparaden. Im Musikantenstadl vom 19. September 2009 wurde der neue Songtitel Schokolade vorgestellt und die Beendigung ihrer 30-jährigen gemeinsamen Karriere per Anfang 2010 bekanntgegeben. Sieben Millionen verkaufte Tonträger, 21 Alben, ausverkaufte Hallen und jede Menge Preise wie zehn „Goldene Stimmgabeln“ und ein „ECHO“ lagen hinter ihnen. Nach der Trennung herrschte lange Zeit Funkstille zwischen den Brüdern. Daraus, dass damals die Chemie zwischen ihnen einfach nicht mehr stimmte, machen sie heute keinen Hehl mehr. „Wir haben eine Pause gebraucht“, erzählt Jogl: „Das hat einfach nicht mehr gepasst.“

Charly startete bereits ein Jahr nach der Trennung solo durch, vier Jahre später feierte auch Jogl sein musikalisches Comeback. Er brauchte einfach eine etwas längere Pause vom Musikgeschäft und auch von seinem Bruder. Er genoss die Natur, las viel, lebte zurückgezogen in Murau – und merkte langsam wieder die Leidenschaft in sich auflodern. Mit dabei ist inzwischen auch sein Sohn Raffael, dem Jogl seine Musikleidenschaft vererbt hat. So gesehen kann man – ohne Charly nahe treten zu wollen – von „Brunner & Brunner 2.0“ sprechen.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Jogl Brunner seine neue Single „Lass uns leben“ als bereits 3. Vorboten auf das im Sommer kommende Album. Es ist ein Aufruf von Jogl, das Leben zu genießen und sich auch wieder etwas Zeit für seine Freunde zu nehmen. Genau das wünschen wir auch weiterhin unserem heutigen Geburtstagskind: Gesundheit, Zufriedenheit und auch ganz viel Zeit zu leben!

