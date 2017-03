Ein musikalischer Schlossherr

Mit seinen Liedtexten berührt Schlossherr Willy Lempfrecher die Herzen seiner Fans und verzaubert sie mit seinen gefühlvollen Kompositionen.

Der studierte Musikprofessor aus Südtirol ist in der Musikwelt kein Unbekannter. Der gelernte Elektrotechniker absolvierte er am Konservatorium in Bozen ein Musikstudium. Es folgte eine Anstellung als Musikprofessor und die Gründung seiner ersten Musik­gruppe – „Die lustigen Ahrntaler“.

Auch später hat ihn die Musik trotz Rückschläge nie losgelassen. So textete und komponierte er für nahezu alle Stars der Volksmusik. Auf der Bühne und im Schein­werferlicht war er aber nie zu sehen.

Heute lebt Willy Lempfrecher auf Schloss Garnstein nahe der Stadt Klausen in Südtirol. Seine Frau und er entschlossen sich Anfang der 1980er Jahre, das alte Fami­lienanwesen zu erhalten und zu sanieren.

Dass dies so viel Arbeit mit sich bringen würde, wusste er freilich nicht. „Die erste Zeit traute ich mich nicht mal über die Zinnen zu schauen“, so der Schlossherr exklusiv gegenüber Stadlpost.

Platz für seine Musik hat er in diesen Gemäuern zur Genüge: „Bei manchen Kompositionen kann ich nicht ‚kleinlaut‘ agieren. Aber zum Glück regen sich dann meist nur die Turmschwalben auf“, scherzt Willy Lempfrecher, der an vielen Plätzen des Schlosses Muße für seine Lieder findet. So hat er in diesem Jahr – nach langer Zeit – ein neues Album aufgenommen, auf dem er sogar selbst singt.

Obwohl das Album heute (17.03.2017) erst erschienen ist, ist das Amazon-Ranking – und das seit Tagen schon! – mehr als beeindruckend!

Musikexperte Andy Tichler von smago! meint: Mit der CD „Die letzte Rose“ von Willy Lamprecher könnte der Firma MCP Sound & Media DER Überraschungserfolg des Jahres gelingen. Seit vielen Tagen schon ist das Amazon-Ranking – auch und gerade in Deutschland – mehr als beeindruckend.

TAGS: Willy Lempfrecher