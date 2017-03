Skitag mit Beatrice Egli

Schnee, Spaß und jede Menge Stimmung sind beim Skitag mit Beatrice Egli am kommenden Wochenende in Kappl garantiert.

Gerade eben verzauberte sie uns mit einem äußerst freizügigen Video zu ihrem Hit „Federleicht“ im Wüstensand von Dubai. Am kommenden Wochenende wird die hübsche Schweizerin aber noch einmal im heurigen Winter in ihre Skiklamotten hüpfen. Immerhin feiert sie unter dem Motto „Schnee, Spaß und jede Menge Stimmung“ am 19. März 2017 auf über 2.000 Metern Höhe mitten im Skigebiet Kappl ihr großes Schlager-Open-Air. Dass die Blondine nicht nur auf der Bühne sondern auch auf der Piste eine ausgezeichnete Figur macht, zeigte Beatrice erst unlängst bei der KluBBB3 Hüttenparty mit Florian Silbereisen.

Skifahren macht Beatrice riesen Spass:

Beatrice Egli wird im Skigebiet Kappl ab 13 Uhr bei der Bergstation der Dias-Bahn ihre größten Hits präsentieren. Mit im Gepäck hat die 28-Jährige Charthits wie „Mein Herz“, „Verrückt nach Dir“ oder „Wo sind all die Romeos“ aus ihrem neuen Album „Kick im Augenblick“. Der Konzert-Eintritt ist mit gültigem Skipass, Freizeitticket Tirol, Tirol Regio Card oder Tirol Snow Card frei.

Nachdem Skifahren neben Trampolinspringen zu ihren größten Hobbys zählt, kann es durchaus passieren, dass Fans Beatrice an diesem Wochenende auch bei ein paar Schwüngen auf der Skipiste antreffen können.

