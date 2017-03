Happy Birthday, liebe Gina!

Senkrechtstarterin Gina auf dem Weg nach ganz oben

Sie ist Schlagersängerin mit Leib und Seele – liebt und spürt die Musik, die sie macht. „In jedem meiner Songs stecken auf jeden Fall hundert Prozent Gina“, verrät sie der STADLPOST. Und dass sie wirklich zu hundert Prozent sie selbst ist, spürt man auch.

Mit ihrem aktuellen Album „Frühstück auf dem Dach“ hat sie voll ins Schwarze getroffen – dabei haben die ehrgeizige Musikerin bei der Produktion ihres ersten Albums aber auch „hunderttausend Gedanken“ begleitet. „Wie wird es ankommen? Springt der Funke über? Treffe ich damit einen Nerv?“ Das und vieles mehr ging ihr durch den Kopf. „Ich glaube, das sind Bedenken, die viele Künstler haben, wenn sie ein Album machen, und trotzdem kann ich sagen, das ist mein Innerstes, das ich da auf eine Platte gepresst habe. Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt und mir gefällt es. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ich selber davon überzeugt bin. Ich bin total glücklich mit dem Ergebnis und ich bin ganz froh, dass ich ganz viele Ängste und Bedenken im Nachhinein ausklammern darf.“

Ihre aktuelle Single-Auskopplung „Zwillingsstern“ hat auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Über 170.000 Mal wurde er bereits auf You-Tube aufgerufen und stürmt die Hitparaden.

Mit ihren Gute-Laune-Songs spricht Gina, die übrigens leidenschaftlich gerne das Tanzbein schwingt, Jung und Alt an. „Meine Songs gehen an alle, die gerne tanzen. Und das Tolle ist, da gibt es keine Altersbeschränkung. Auch wenn ich an die Veranstaltungen bei uns in der Umgebung denke, haben so viele Junge wieder die Leidenschaft fürs Tanzen gefunden, aber auch so viele Ältere. Meine Musik verbindet die Generationen und das gefällt mir schon sehr gut“, freut sich Gina.

Am 13. März hat die bodenständige Tirolerin allen Grund zu feiern und das ein oder andere Tänzchen zu wagen, denn die sympathische Strahlefrau wird 32 Jahre alt. Die Stadlpost gratuliert ganz herzlich zum Ehrentag!

