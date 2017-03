KLUBBB3: Voller Erfolg beim Auftakt zur „Das große Schlagerfest – Die Party des Jahres“-Tournee

Drei süße Schlager-Schlümpfe im Partyland

Ein volles Haus und kurz vor Mitternacht so viele glückselige Schlagerfans auf dem Heimweg durchs regennasse Hof an der Saale. Dazwischen liegen mehr als drei Stunden fast ausschließlich deutsche Musik und ein gutes Dutzend bis in die Haarspitzen motivierte Superstars, die alles haben, nur keine Allüren oder gar Berührungsängste. Sie machen die Premiere der 2017er Silbereisen-Tour durch 30 Großstädte zum wahren Fest für ihre Fans, zum Schlager-Fest!

Florian Silbereisen und seine KLUBBB3-Kollegen Jan Smit und Christoff, DJ Ötzi, Sarah-Jane Scott, VoXXclub und die Dance Destruction Crew zünden bei der Premiere der „Party des Jahres“, ein musikalisches und obendrein im wahrsten Sinne des Wortes heißes Feuerwerk der Hits aus den letzten Jahrzehnten. Dschinghis Khan ist genauso dabei wie die legendären Flippers, wenn KLUBBB3 in Teil 2 der Show scheinbar mühelos die Bühne rocken. Da hat DJ Ötzi schon „vorgeheizt“ mit seinem „Stern“, dem „Anton“ und ein paar so unbeholfen süßen Tanzeinlagen.

Sarah Jane Scott ist die einzige Schlagerfrau in dieser „Männerwirtschaft“ und deshalb das Objekt der männlichen „Begierde“. Florian Silbereisen posiert stolz mit der gebürtigen Amerikanerin. Und mit seinem neuen Unterarm-Tattoo. Er überrascht einmal mehr mit Harmonika und seiner Gitarre. „Männer im Baumarkt“ von Reinhard Mey sorgen auch mit dem Bayernburschen für Spaß, und für eine Atempause im Partyvolk.

Während man die eine oder andere Sequenz des Abends freilich schon mal in den Silbereisen-Fernsehshows gesehen und gehört hat, ist das Mitbringsel von Jan Smit aus seiner holländischen Heimat ganz neu: Drei schneeweiße Zipfelmützen für sich und seine KLUBBB3-Kollegen Florian und Christoff und den Kulthit „Das Lied der Schlümpfe“. Drolliger gehts nimmer, die drei Kerle werden nie erwachsen und das ist gut so!

STADLPOST-Fazit: Für Schlagerfans ist die 2017er Silbereisen-Tournee ein Muss. Ein paar Restkarten gibt es noch. Tourtermine: 9.3. Leipzig, 10.3. Hannover, 11.3. Riesa, 12.3. Hamburg, 13.3. Münster, 14.3. Schwerin, 15.3. Rostock, 17.3. Trier, 18.3. Köln, 19.3. Halle/Westfalen, 5.4. Braunschweig, 6.4. Regensburg, 8.4. Wien, 9.4. Passau, 11.4. Nürnberg, 12.4. Kempten, 13.4. Saarbrücken, 14.4. Merksem (Anvers/Antwerpen), 19.4. Chemnitz, 20.4. Berlin, 21.4. Magdeburg, 22.4. Frankfurt am Main, 23.4. Erfurt, 24.4. Kiel, 1.5. Ingolstadt, 2.5. Freiburg, 3.5. Neu-Ulm, 5.5. Stuttgart, 6.5. Oberhausen

