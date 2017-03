Anita und Alexandra Hofmann: S.O.S. aus der Traumreise

Schlager goes Dubai

Auf den Spuren von 1001 Nacht befindet sich gerade das Power-Duo Anita und Alexandra Hofmann! Denn seit dem 3. März und noch bis einschließlich den 14. März sind die Schwestern auf Luxuskreuzfahrt mit der MSC FANTASIA und sorgen gemeinsam mit Nik P., Andy Borg, den Grubertalern, Melissa, den Grubertalern, Gottfried Würcher, Charly Brunner & Simone und Robin Marc für unvergessliche, musikalische Stunden bei ihren atemberaubenden Schlagerkonzerten an Bord. Absolutes Highlight ist das Open Air Konzert vor dem Burj Khalifa in Dubai, dem mit 828 Metern höchsten Gebäude der Welt.

Und wie könnten sie besser dorthin kommen, als im größten Passagierflugzeug der Welt – dem Airbus A380? Was für ein Erlebnis, das die Schwestern ihren Fans nicht vorenthalten wollen:

Und in Dubai angekommen, staunen die beiden nicht schlecht: Mit der MSC Fantasia begeben sie sich auf eine traumhafte Reise von Dubai über Abu Dhabi – Muscat – Hasab nach Sir Bani Yas Island und wieder zurück nach Dubai.

Wohlige Wärme, Sonnenschein, tägliches Musik- und Showprogramm, atemberaubende Ausblicke … Da bleiben weder für Gäste noch für die Künstler an Bord irgendwelche Wünsche offen. Doch eine Sache wäre da noch: Handynetz: Fehlanzeige!

Die beiden Multi-Instrumentalistinenn nehmen es mit Humor und schicken ein fröhliches S.O.S. an ihre Liebsten. So fühlt man sich doch gleich noch mehr in die Welt von 1001 Nacht versetzt!

TAGS: Anita und Alexandra Hofmann