TV-Tipp: „Meine Schlagerwelt – die Party mit Ross Antony“

Gute Laune garantiert!

Nach den großen Erfolgen der bisherigen Schlagerparties mit Gastgeber Ross Antony, geht „Rossy“ 2017 bereits in die dritte Runde: In fünf Folgen bringt der lebensfrohe Entertainer wieder seine Schlagerwelt in die Wohnzimmer unzähliger Zuschauer. Heute Abend präsentiert er eine neue Ausgabe von „Meine Schlagerwelt – die Party mit Ross Antony“. Ob Dauerbrenner oder Partyhit, ob Liebeslied oder Coversong – der Schlager hat viele Facetten und Ross lädt sie alle zu sich in den Eventpalast in Leipzig, wo die Sendungen aufgezeichnet werden, ein: die gestandenen Stars mit ihren großen Hits genauso wie den Nachwuchs, der die Schlagerwelt erst erobern will.

© Facebook/Die Amigos/Kerstin Joensson © Kerstin Joensson © Uwe Schwarz © krivograd/ipmedia

Und genau das macht die kurzweilige Partysause aus – mit einem bunten Mix aus viel Musik, Spaß und Spannung sind heute Abend in der Auftaktsendung mit dabei: Beatrice Egli, KLUBBB3, DJ Ötzi, Maite Kelly, Andy Borg, die Amigos, Sarah Schiffer und Feuerherz.

Nicht verpassen:

„Meine Schlagerwelt – die Party mit Ross Antony“, Freitag, 20.15 Uhr, MDR

Übrigens:

Die weiteren Sendetermine:

– 21. April,

– 23. Juni,

– 22. September

– 8. Dezember

jeweils freitags um 20.15 Uhr im MDR.

