Andreas Gabalier ist fit für Seefeld

Andreas Gabalier rockt beim Winter Open Air in Seefeld

Immer wieder macht Andreas Gabalier auf seiner Facebook-Seite mit besonders humorvollen, persönlichen und sympathischen Postings auf sich aufmerksam. Zwei Tage vor dem mittlerweile legendär gewordenen Winter Open Air in Seefeld in Tirol, schickt er eine sehr witzige Botschaft an seine Fans: „T-2 Tage bis zur legendären Winterparty in Seefeld! Ich freu mich auf euch! Das Wetter wird gut und wir schaaaaarrrren bereits mit den Hufen“ schreibt der Alpenelvis unter sein lustiges Foto.

Auf der Bühne gibt der Alpenelvis für seine Fans immer alles, liefert eine atemberaubende Show ab. Um das stemmen zu können, trainiert er fleißig im Fitness-Studio und achtet darauf, sich fit zu halten. Und wer könnte eine bessere Motivation beim schweißtreibenden Training sein, als sein steirischer Landsmann, Arnold „Arnie“ Schwarzenegger?

Ab 16 Uhr geht es am Samstag jedenfalls bereits los, in der Klosterbräu Arena in Seefeld, mit DJ Lamboef, Egon 7 sowie Kinihasn los, bevor dann schließlich Gabalier die Bühne rockt.

TAGS: Andreas Gabalier