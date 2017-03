Amadeus Austrian Music Awards 2017: Die jungen Zillertaler sind nominiert

Erfreuliche Nominierung in der Kategorie Volksmusik

Die Amadeus Austrian Music Awards sind der wichtigste österreichische Musikpreis und somit der führende Event der österreichischen Musikszene. Am 4. Mai geht die Verleihung in die 17. Runde. In zehn allgemeinen sowie in acht Genrekategorien werden Preise im Wiener Volkstheater verliehen – Die Sieger werden zu je 50 Prozent durch eine Fachjury sowie durch ein Onlinevoting ermittelt.

Über eine Nominierung in der (Genre-)Kategorie Volksmusik, freuen sich die JUZIs und rufen ihre Fans auf Facebook auf, sie mit ihren Votings zu unterstützen.

Dass die drei Stimmungsgaranten aus dem Zillertal diesen Preis mehr als verdient hätten, beweisen sie bei jedem einzelnen Auftritt – denn Markus, Daniel und Michael liefern immer zu Hundert Prozent eine „Hammer“-Show. Voten können Sie hier.

Und übrigens: Am Freitag, den 10. März ab 19:30 könnt ihr die JUZIs live erleben! Im Kulturzentrum in Güssing (Burgenland/Österreich) werden die jungen Zillertaler nicht nur ihre jüngsten Tanzbodenkracher aus ihrem aktuellen Album „Hammer“ zum Besten geben, sondern auch mit vielen anderen Partykrachern einheizen. Sichert euch schnell eure Tickets hier und lasst euch diese Gaudi nicht entgehen!