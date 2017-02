In Rekordzeit: Andrea Bergs „Heimspiel“ am Samstag restlos ausverkauft!

Für Freitag gibt es noch Tickets

Wahnsinn – so schnell war Andrea Bergs sommerlicher Open Air-Höhepunkt noch nie ausverkauft! Andrea Bergs Heimspiel findet zwar erst in 137 Tagen statt, doch ihre Fans haben sich schon alle Tickets gesichert: Das Konzert am Samstag, den 15. Juli ist restlos ausverkauft. Erfreulicherweise gibt es noch Restkarten in allen Kategorien für den Freitag, den 14. Juli! Wir empfehlen allen Fans, die ihre Andrea in ihrer Heimat sehen wollen, möglichst schnell zu handeln!

Mindestens 35.000 Fans werden am Wochenende des Kult-Open-Airs erwartet, die den finalen Abschluss der Seelenbeben-Tour live miterleben möchten. Bereits zum 12. Mal lädt die Schlagerkönigin in Aspach zu ihrem Heimspiel in die Mechatronik Arena in Aspach und freut sich unglaublich darauf: “Diese beiden Konzerte sind für mich der Höhepunkt des Jahres”, meint die Künstlerin selbst. “Ich kann schwer in Worte fassen, was dieses Wochenende für mich bedeutet. Es ist eine große Open Air-Party mit all meinen Fans bei mir zuhause.”

TAGS: Andrea Berg