TV-Tipp: Meine Schlagerwelt – Musikgeschichten mit Wolfgang Lippert

Wolfgang Lippert erzählt die schönsten Musikgeschichten seiner Karriere

Wolfgang „Lippi“ Lippert ist ein wahres Urgestein der deutschen Unterhaltung und war einer der beliebtesten Entertainer der DDR. Mit „Erna kommt“ landete der Sänger und Moderator 1983 einen unvergessenen Hit und ist seitdem aus der Welt der Schlagerstars und -sternchen nicht mehr wegzudenken. Nach der deutschen Wiedervereinigung moderierte er auch im gesamtdeutschen Fernsehen – beispielsweise übernahm er die Moderation von neun Folgen von „Wetten dass…“ oder auch vom „Wintergarten“ und vom „Sommergarten“ des Formats „ZDF Fernsehgarten“.

Mittlerweile sind Stars wie Andy Borg, Frank Schöbel oder die Puhdys zu Freunden geworden. In „Meine Schlagerwelt“ erzählt Wolfgang Lippert einige Anekdoten über ihre gemeinsame Zeit, Geschichten über Stars wie Andrea Berg, Heino und Michelle und gibt einen ganz persönlichen Einblick in seine bunte Schlagerwelt. Zudem feierte „Lippi“ erst kürzlich, am 16. Februar, seinen 65. Geburtstag. So gibt es auch Geburtstagswünsche und Show-Einlagen von Schlagerstar Helene Fischer, Publikumsliebling Hansi Hinterseer und Star-Geiger David Garrett.

Auch die Stadlpost gratuliert Wolfgang Lippert noch nachträglich ganz herzlich zu seinem Geburtstag!

Nicht verpassen: Freitag, 24. Februar, 20.15 im MDR

TAGS: Wolfgang Lippert