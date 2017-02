Andreas Gabalier hautnah: Mit der Stadlpost zum Meet & Greet

Meet & Greet plus Konzertkarten zu gewinnen!

Einmal Andreas Gabalier ganz nah sein – ihm die Hand schütteln, ein Selfie machen, persönlich mit ihm sprechen… davon träumen tausende seiner Fans. Und genau das kann schon bald Wirklichkeit werden – für unsere glücklichen Gewinner!

Bereits im Vorfeld der legendären Winterparty, die am Samstag, den 04. März stattfindet, wird den Gästen ab Montag, den 27. Februar, ein bombastisches Programm geboten.

Unser Tipp: Nutzen Sie unseren TOP-DEAL und haben Sie noch dazu die Chance auf einen tollen Gewinn!

Exklusiv für Stadlpost-Leser haben wir ein tolles Angebot, das Sie in unserem Stadlmarkt direkt kaufen können! Am Donnerstag, den 02. März steigt in der Erdinger Urweisse-Hütt´n die „Schlager Party Nacht“ mit der Top-Schlagerband Nordwand und DJ Benno, die für eine unvergessliche Partystimmung sorgen werden.

Mit unserem Ticket, für nur 29 Euro, erhalten Sie eine schmackhafte Brettljause, zwei Getränke sowie ein Begrüßungsschnapserl und haben im Laufe des Abends außerdem die einmalige Chance, ein unvergessliches Erlebnis zu gewinnen: Live vor Ort verlosen wir exklusiv zwei Mal je ein Meet and Greet für zwei Personen mit Alpenelvis Andreas Gabalier plus zwei mal zwei Eintrittskarten zu seinem Konzert am Samstag (04.03.). Hier geht´s zu den Tickets.

Alle Infos finden Sie in unserem Stadlmarkt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

