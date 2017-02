Richtigstellung zum Artikel „Helene Fischer eröffnet die Special Olympics in Schladming“

In dem am 30. Januar erschienenen Beitrag „Helene Fischer eröffnet die Special Olympics in Schladming“ auf unserer Homepage, ist uns leider ein Fehler unterlaufen.

Aufgrund falscher Informationen im Zuge unserer Recherche steht in unserem Artikel vom 30.01.2017: „Nach ihrer langen Pause, beglückt sie ihre Fans mit einem besonderen Konzert in der Alpenrepublik: Am 14. März wird die Schlagerprinzessin die Special Olympics in Schladming eröffnen.“ Das ist leider nicht korrekt – weder ist die Eröffnungsfeier am 14. März, sondern am 18. März, noch kann vonseiten des Pressechefs der Special Olympics 2017, Heri Hahn, bestätigt werden, dass Helene Fischer diese eröffnen wird. „Wir sind in Kontakt mit ihrem Management, mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“, so Heri Hahn gegenüber der Stadlpost.

Außerdem steht im Beitrag: „Die „Steirische Eiche“ Arnold Schwarzenegger hat den Ehrenschutz übernommen und jettet sogar extra zur ­Eröffnung ein. Und zum Finale am 25. März rockt Alpenelvis Andreas Gabalier die Planai.“ Auch diese Informationen sind laut Herrn Hahn nicht richtig. Arnold Schwarzenegger wird nicht zur Eröffnung kommen und Andreas Gabalier wird am 25. März nicht die Planai „rocken“ sondern am 24. März bei der Schlussfeier in Graz spielen.

Wir möchten uns in aller Form für diese falschen Informationen bei allen unseren treuen Leserinnen und Lesern entschuldigen. Wir haben uns bei der Recherche auf eine Quelle verlassen, die sich leider als falsch herausgestellt hat.

