Neue Herausforderung für Maximilian Arland

Mit wem tanzt Maximilian Arland?

Anfang Februar gab Maximilian Arland bekannt, in der diesjährigen Staffel von Let´s Dance mit dabei zu sein: „Jetzt darf ich’s endlich verraten: in diesem Jahr bin ich bei der Jubiläumsstaffel von „Let’s Dance“ dabei!“, postete er in voller Vorfreude auf seiner Facebook-Seite.

„Ich liebe neue Herausforderungen und das wird wahrscheinlich die größte meiner Karriere. Außerdem ist es langsam mal an der Zeit, dass ich den Frauen beim Tanzen nicht mehr auf die Füße trete – natürlich hoffe ich auf eure Unterstützung!“, so der Frauenschwarm, der im Übrigen noch Single ist.

Grund genug, an seinem Tanzstil zu arbeiten, denn in einem Gespräch mit RTL verriet der beliebte Sänger und Moderator: „Ich bin in Berlin öfter mal in Clubs und merke immer wieder, dass ich mich wirklich nicht besonders gut bewegen kann.“

Und welcher charmanten Profi-Tänzerin Maximilian bald offiziell auf die Füße treten darf, erfahren Sie am Freitag, den 24. Februar um 20.15 Uhr bei der Kennenlernshow auf RTL.

