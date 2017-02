DJ Ötzi Gipfeltour-Finale: „Einfach kommen und mitfeiern“

Letzte Chance bei der Gipfeltour dabei zu sein

„Einfach kommen und mitfeiern“ – unter diesem Motto steht die Gipfeltour 2017 von DJ Ötzi, die bereits jetzt alle Party-Rekorde bricht. Über 2000 feierlaunige Aprés-Ski-Fans feierten den Schlagersuperstar und seine Hits wie „Ein Stern“ oder den Hit des Jahres 2016 „Geboren um dich zu lieben“ lautstark im Chor alleine beim Tour-Auftakt in Hinterglemm. Auch die beiden „Alpen-Parties“ in Tux – Lanersbach (19.02.) und in der Lisa-Alm in der Flachau (19.02) waren ein voller Erfolg – neben den Klassikern „Anton aus Tirol“, „Sweet Caroline“ und „7 Sünden“ heizte DJ Ötzi seinen Fans natürlich auch mit dem Welthit „Hey Baby“, seinem aktuellen Hit „A Mann für Amore“ und vielen andere Songs ein.

„Meine Gipfeltour wird eine alpine Institution, die weit über 2017 hinauswachsen wird. Gemeinsam mit euch!“, so Gerry Friedle zu seinen Fans und tatsächlich ist er auf dem besten Wege dorthin!

Wer die vergangenen Termine verpasst hat, kann am Donnerstag, den 23. Februar, ab 15 Uhr in der Oberforsthofalm in St. Johann im Pongau noch die letzte Chance nutzen, um bei der ersten DJ Ötzi Gipfeltour live dabei zu sein! Alle weiteren Infos finden Sie auf Facebook oder unter dem Hashtag #Gipfeltour oder auf djoetzi.de.

