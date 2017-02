TV-Tipp: Schlager & Meer

Mit Beatrice Egli auf hohe See

„Leinen los und volle Kraft“ voraus heißt es, wenn Gastgeberin Beatrice Egli ihre Zuschauer mitnimmt, auf eine unvergessliche, traumhafte Reise durch den Orient. „Willkommen an Bord“ heißen wird die sympathische Schweizerin bei ihrer musikalischen Kreuzfahrt mit dem Traumschiff „Mein Schiff 3“ Schlagergrößen wie Bernhard Brink, Franziska Wiese, Mitch Keller, Francine Jordi, Linda Fäh und Kristin Ott.

Übrigens hat die hübsche Schweizerin auch ihr neues Video zu „Federleicht“ im Rahmen ihrer Orient-Reise in Dubai gedreht und verzaubert ihre Fans mit federleichten Klängen und einem Hauch Erotik. „Es ist ein Video, das man von mir so noch nie so gesehen hat. Ich wollte mutig sein und zu der Frau, zu der ich geworden bin, stehen“, so Beatrice zu ihrem Video, in dem sie erstmals eine ganz andere Facette von sich zeigt.

Nicht verpassen:

Schlager & Meer:

Freitag, 17. Februar, 20.15 Uhr – MDR

