TV-Tipp: Bernhard Brink präsentiert „Die besten Hits aller Zeiten“

Zweite Folge mit Stargästen Veronika Fischer und Jürgen Drews

Wieder einmal entführt Bernhard Brink seine Zuschauer auf eine spannende Zeitreise durch die deutsche Schlagerwelt. Der Schlagertitan steht seit nunmehr fast 45 Jahren selbst auf der Bühne und ist mit allen Großen der Branche auf DU und DU: Die Stars, die Sternchen und die One-Hit-Wonder-Interpreten.

In 135 Minuten lässt er die Ohrwürmer der vergangenen Jahrzehnte Revue passieren, entdeckt so manche fast vergessene Perle und verrät die Geschichten hinter den Hits. So lässt er Musikgeschichte lebendig werden.

Nicht verpassen:

Die besten Hits aller Zeiten (2/5)

Präsentiert von Bernhard Brink

Samstag, 18. März, 20.15 – MDR

