Valentinstag: Die schönsten Küsse unserer Stars

So feiern sie ihre Liebe

Am 14. Februar wird wieder der große Tag der Liebe gefeiert: Der Valentinstag! Und welche kleine Geste könnte schöner sein, als ein Kuss? Glückshormone durchfluten den Körper und die Welt steht für einen kleinen Moment still. Anstatt Rosen und Pralinen, schenken wir Ihnen einige der schönsten Promi-Küsse der letzten Zeit. In diesem Sinne: „Save a kiss!“

© Facebook/Andy Borg © Uwe Schwarz © Uwe Schwarz © Uwe Schwarz © W. Breiteneicher/Schneider-Press © Jörg Eberl / Action Press / picturedesk.com © WAHAPRESS/ Sam Bonyadi © Kerstin Joensson © Günter Hofer/SchwabenPress

Schöne Kussbilder zum Valentinstag gibt es übrigens auch in unserer aktuellen Printausgabe der Stadlpost! Wir wünschen Ihnen herzlich einen schönen Valentinstag mit viel Liebe, Geborgenheit und natürlich innigen Küssen!

