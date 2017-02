MEET & GREET: Mit der Stadlpost hautnah zu Andreas Gabalier

Erleben Sie den Steirerbua bei der Winter Party Seefeld

Bereits zum vierten Mal in Folge verwandelt sich Seefeld zum Hotspot der Volks- und Schlagermusik. Der absolute Höhepunkt wird auch heuer wieder die legendäre Winterparty mit Volksrock´n´Roller Andreas Gabalier sein.

© Starmaker GmbH 2016 © Starmaker GmbH 2016 © Starmaker GmbH 2016 © Starmaker GmbH 2016

Doch wer erst zum Highlight, am Samstag, den 04. März nach Seefeld kommt, verpasst einiges: Bereits am Montag, den 27. Februar erfolgt der Startschuss für die Partywoche! Bis einschließlich Sonntag, den 05. März erwartet das Publikum täglich ein buntes Programm mit viel Livemusik und lustigen Kabarettabenden. Das Programm finden Sie hier.

Für Tiroler Gemütlichkeit mitten im Zentrum der Klosterbräu Arena Seefeld sorgt heuer die Erdinger Urweisse-Hütt´n. In der einmaligen Partylocation gibt es täglich ein Top-Programm mit DJ´s, Kabarett, Live Bands, Special Guests und exklusiven Sideevents. Mit Sicherheit ist für jeden Besucher das Richtige dabei.

Unser Tipp: Nutzen Sie unseren TOP-DEAL und haben Sie noch dazu die Chance auf einen tollen Gewinn!

Exklusiv für Stadlpost-Leser haben wir ein tolles Angebot in unserem Stadlmarkt! Am Donnerstag, den 02. März präsentiert Powerball in der Erdinger Urweisse-Hütt´n die „Schlager Party Nacht“ mit der Top-Schlagerband Nordwand und DJ Benno, die für eine unvergessliche Partystimmung sorgen werden.

Für nur 29 Euro Eintritt erhalten Sie eine schmackhafte Brettljause, zwei Getränke sowie ein Begrüßungsschnapserl und haben im Laufe des Abends außerdem die einmalige Chance, ein unvergessliches Erlebnis zu gewinnen: Live vor Ort verlosen wir exklusiv zwei Mal je ein Meet and Greet für zwei Personen mit Alpenelvis Andreas Gabalier plus zwei mal zwei Eintrittskarten zu seinem Konzert am Samstag (04.03.).

Alle Infos finden Sie in unserem Stadlmarkt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

TAGS: Andreas Gabalier