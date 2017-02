DJ Ötzi: Voller Erfolg beim Auftakt seiner Gipfeltour 2017

2000 Besucher „heizten“ dem Goaßstall Hinterglemm ein

Gerry Friedle alias DJ Ötzi zündete am Montag, den 06. Februar vor der legendären Après-Ski-Location Goaßstall am Fuße des Reiterkogels in Hinterglemm ein wahres Hitfeuerwerk. Beim Kick-off seiner „Gipfeltour 2017“ brachte er den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn förmlich zum Kochen. Mehr als 2000 Besucher, darunter auch viele internationale Gäste, feierten den Schlagersuperstar und seine Hits wie „Ein Stern“ oder den Hit des Jahres 2016 „Geboren um dich zu lieben“ lautstark im Chor.

© Georg Krewenka © Georg Krewenka © Georg Krewenka

„Nur, wenn man weiß, wo man herkommt, kann man sich auch Ziele setzen. Und so ein Ziel ist diese Gipfeltour. Ich singe alle mein Hits und kann dann später auch noch Hits auflegen, wie damals vor mehr als 20 Jahren als DJ. Mit der Bühne vor dieser wundervollen Alpenkulisse und vor so vielen Fans, habe ich mir einen echten Traum erfüllt und ich freue mich schon auf die weiteren Auftritte. Diese Konzertreihe, vor einem Teil der besten Alpenlocations Österreichs, entspringt meinem Herzen und ist ein authentisches Erlebnis am Berg für meine Fans “, dankte es der gebürtige Tiroler seinen Fans mit einer Liebeserklärung an seine Heimat, die Berge und ihre Bewohner.

„Das Konzert war wieder einmal typisch Goaßstall. Wer schon einmal hier war, wird zum Schwärmer, zum Fan, zum Stammgast: Denn hier wird alles geboten, was abseits der Pisten für ausgelassene Stimmung sorgt und mit DJ Ötzi konnten wir für unsere Gäste eine echte Stimmungskanone anfeuern“, so Toni Enn, seineszeichens Hausherr des Goaßstalls.

DJ Ötzi freut sich bereits jetzt auf das zahlreiche Kommen seiner Fans bei den kommenden Terminen seiner Tour: „Meine Gipfeltour wird eine alpine Institution, die weit über 2017 hinauswachsen wird. Gemeinsam mit euch!“

Denn nach dem gelungenen ersten Auftritt im Goaßstall, stehen weitere ausgesuchte Alpenlocations auf dem Programm. So dürfen sich die Fans am Donnerstag, den 16. Februar auf einen Auftritt in Tux-Lanersbach (Dorfplatz, 21:30 Uhr), am Sonntag, den 19. Februar auf der Lisa-Alm Flachau (14:00 Uhr) und am Donnerstag, den 23. Februar auf der Oberforsthofalm in St. Johann im Pongau (15:00 Uhr) freuen.

Die Termine:

16.2., Tux – Lanersbach, Dorfplatz 21:30 Uhr

19.2 Lisa-Alm Flachau, 14.00 Uhr

23.2., St. Johann im Pongau, Oberforsthofalm, 15:00 Uhr

