Herzlichen Glückwunsch, Hansi Hinterseer!

Das Multitalent feiert seinen 63. Geburtstag

Am 2. Februar 1954 ist Hansi in Kitzbühel (Tirol) geboren. Noch immer liebt er seine Heimat, sie gibt ihm Kraft und auch Inspiration für seine Musik. Aber auch seine Fans sind Hansi, der nunmehr seit über 20 Jahren mit seiner unverkennbaren Volksmusik auf der Bühne steht, ans Herz gewachsen und sehr wichtig. Legendär sind seine Fan-Wanderungen in Kitzbühel aber auch die unzähligen Auftritte bei Open Airs sowie seine Fanreisen, bei denen ihm seine Fans einmal ganz nahe kommen können.

Und was Hansi an seinem Geburtstag wohl macht? Der Wettergott belohnt ihn mit traumhaftem Bergwetter und sogar ein paar Zentimetern Neuschnee – wahrscheinlich wedelt er elegant die Kitzbühler Pisten hinunter, wie hier in seinem sympathischen Video-Gruß an seine Fans:

Zur Feier des Tages haben wir eine schöne Bildergalerie für Sie zusammengestellt:

Lieber Hansi, wir wünschen Dir zu deinem Geburtstag von Herzen alles, alles Gute und viel Gesundheit und Glück für das nächste Lebensjahr!

