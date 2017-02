Tolle Idee von den Amigos zum Valentinstag

Amigos verlosen Blumengruß plus Konzertkarten

Er wird geliebt, gehasst, gefeiert oder ignoriert – trotzdem gibt es heutzutage selbst im deutschsprachigen Raum kaum eine Person, die diesen Tag nicht kennt: Der Tag der Liebe – der Valentinstag!

Und auch die Amigos haben sich eine besondere Überraschung für ihre Fans ausgedacht und rufen auf Facebook zum Mitmachen auf:

„Am 14. Februar ist Valentinstag!

Dichten, zeichnen, basteln, fotografieren … Schickt uns ein Feuerwerk der schönsten Valentinsgrüße! „Die Amigos“ freuen sich schon auf eure Post in den Kommentaren. Unter allen Grüßen, die bis zum 08.02. eingegangen sind, werden drei Einsendungungen ausgelost.Welche glücklichen drei Gewinner sich wohl am Valentinstag über einen Blumengruß von Bernd & Karl-Heinz sowie 1×2 Konzertkarten für die „Feuerwerk“-Tournee freuen dürfen?Die Gewinner werden wir entsprechend per persönlicher Nachricht kontaktieren, damit der Blumenbote die Valentinsgrüße auch aushändigen kann.

–> Bitte keine Adresse bei Facebook angeben! <–

Ab 19.02. sind die Amigos auf großer „Feuerwerk“-Tournee.

Los geht’s im Gewandhaus in Leipzig …..

Tickets unter: www.tourneen.com“

Was für eine schöne Idee – wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Übrigens: Auch die Stadlpost hat an den Valentinstag gedacht und zur Feier des Tages die schönsten Promi-Küsse der letzten Zeit gesammelt – Nachzulesen in der druckfrischen Ausgabe der Stadlpost!

