KLUBBB3: Nichts geht über ihre Männer-Freundschaft

Das Trio geht auf Tour

In nur einem Jahr ist Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff etwas gelungen, das sie niemals zu hoffen gewagt hätten: Angefangen als „Spaßaktion“, entpuppte sich ihr Boy-Bandprojekt KLUBBB3 als wahrer Erfolgsschlager! Das Jahr 2017 geht bei den drei Jungs schon rasant los: Am 18. und 19. Januar feierten sie mit vielen Stars der Branche bei ihrer Hüttengaudi die „verrückteste Sause seit es Winter gibt“ (Ausstrahlung im MDR am 11. Februar um 20.15 Uhr) und schon bald folgt der nächste Streich: Sie gehen mit „Das große Schlagerfest – Die Party des Jahres“ von März bis Mai auf große Tour! Insgesamt in 30 Städten treten KLUBBB3 mit „Das große Schlagerfest – Die Party des Jahres“ auf und haben viele bekannte Gesichter wie DJ Ötzi oder die Jungs von Voxxclub mit im Gepäck. Alle Termine sowie Ticketinfos finden Sie hier.

Was auf keinen Fall auf der Tournee fehlen darf? Was ihre Freundschaft ausmacht? Wie ihre Erfolgsgeschichte weitergeht? Das alles und viel mehr haben uns Florian, Jan und Christoff in unserem Exklusiv-Interview verraten, das Sie ab heute in der druckfrischen Printausgabe der Stadlpost nachlesen können!

