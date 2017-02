Herzlichen Glückwunsch, Andrea Berg!

Andrea Berg wird 51

Andrea Berg ist top fit und ein Vollprofi, wenn es um ihre Kariere geht! Trotz ihres Verletzungspechs im vergangen Jahr, hält sie auf der Bühne, was sie verspricht! Sie gibt immer 100 Prozent und ihr Alter sieht man ihr kaum an! Scheinbar mühelos verteidigt sie seit vielen Jahren die Spitze der beliebtesten Schlagerstars. Die am 28. Jänner 1966 geborene Krefelderin füllt ganze Arenen und hat unzählige Fans in vielen Ländern dieser Welt. Doch wissen Sie wirklich alles über die unangefochtene Schlagerkönigin?

Zu Ehren ihres Geburtstags können Sie Ihr Wissen in unserem Quiz testen – Wie wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Wie lautet der Geburtsname von Andrea Berg? Andrea Zellen

Andrea Ferber

Wo arbeitete Andrea vor ihrer Gesangskarriere? Tankstelle

Krankenhaus

Friseurladen

Wo tanzte Andrea Berg bevor sie berühmt wurde? Als Funkenmariechen im Karneval bei der Krefelder Prinzengarde.

Als Stepptänzerin bei Riverdance rund um die Welt.

Als Seiltänzerin beim Circus Krone in München.

Wie heißt ihr Debütalbum? Gefühle

Du bist frei

Träume lügen nicht

Wie heißt ihr ehemaliger Produzent, der sie 1992 entdeckte und mit dem sie 17 Jahre zusammen arbeitete? Dieter Bohlen

Ralph Siegel

Eugen Römer

Wie heißt ihr Album, das sie 2013 in Dänemark veröffentlichte? My Danish Collection

Dänemark, oh Dänemark!

Danmark, jeg elsker dig!

Wie heißt Andrea Bergs erster Ehemann? Olaf Hilbert

Henning Hilbert

Olaf Henning

In welchem Jahr heiratete sie Ulrich Ferber? 2011

2009

2007

Wie oft wurde sie mit dem ECHO ausgezeichnet? 5

7

3

Wo wohnt Andrea Berg? Krefeld

Kaiserslautern

Kleinaspach

Wann kam ihre Tochter Lena-Maria zur Welt? 1998

1999

2000

Mit welcher Newcomerin ist ihr Stiefsohn Uli Ferber verlobt? Vanessa Mai

Beatrice Egli

Linda Hesse

Welchen Beruf übte ihr Vater aus? Kranfahrer

Feuerwehrmann

Bühnenbildner

Wie heißt ihre Mutter? Hannelore

Heidrun

Helga

Wofür wurde ihr 2008 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen? Langjährige Hospitzarbeit

Einmalige Spende über 10.000 Euro

Soziales Jahr in Kenia

