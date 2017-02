DJ Ötzi lädt zur großen Gipfeltour 2017

Eine ausgiebige Après-Ski-Sause gehört zum Skifahren dazu, wie der Schnee zum Winter in den Bergen. Und wer könnte die müden Wadeln der eifrigen Wintersportler besser in Tanzlaune bringen, als DJ Ötzi? Mit „Ein Stern“ brach er alle Verkaufsrekorde, „Geboren um dich zu lieben“ wurde soeben mit dem Titel „Hit des Jahres 2016“ ausgezeichnet und mit seinem neuesten Hit „Mann für Amore“ erobert er die Herzen seiner Fans schon jetzt im Sturm.

Mit der „DJ Ötzi Gipfeltour 2017“ präsentiert DJ Ötzi jetzt erstmals ein Konzerthighlight des Jahres. „Die Alpen sind mein Ursprung. Hier habe ich mich immer geliebt gefühlt. Mit der „DJ Ötzi Gipfeltour 2017“ komme ich zu einzigartigen Events zurück in die Berge und dorthin, wo ich als DJ meine Karriere vor mehr als 20 Jahren begann. Diese Konzertreihe, vor einem Teil der besten Alpenlocations Österreichs, entspringt meinem Herzen und wird zum authentischen Erlebnis am Berg für meine Fans werden“, beschreibt Gerry Friedle alias DJ Ötzi die Idee seiner ersten „DJ Ötzi Gipfeltour 2017.

© DJ Ötzi © Monsterpics

Die größte Après-Ski Open-Air-Party der Alpen startet am 6. Februar um 15 Uhr vor dem legendären „Goaßstall“ in Hinterglemm. Am Fuße des Reiterkogels gelegen, ist er sowohl für Skifahrer als auch für Fußgänger problemlos zu erreichen und ist wohl die angesagteste Après-Ski-Location im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. „Einfach kommen und mitfeiern“ ist das Einladungsmotto des Goaßstall. Denn DJ Ötzi hat alle seine großen Hits im Gepäck: Ob „Ein Stern“, „Anton aus Tirol“, „Sweet Caroline“ und „7 Sünden“ oder natürlich auch der Welthit „Hey Baby“ und selbstverständlich seine neuesten Hits „Geboren um Dich zu lieben“ und „A Mann für Amore“ – ausgelassene Stimmung und Hüttengaudi sind garantiert!

Nach dem Auftritt im Goaßstall stehen weitere ausgesuchte Alpenlocations auf dem Programm. So dürfen sich die Fans am 16. Februar auf einen Auftritt in Tux-Lanersbach (Dorfplatz, 21:30 Uhr), am 19. Februar auf der Lisa-Alm Flachau (14:00 Uhr) und am 23. Februar auf der Oberforsthofalm in St. Johann im Pongau (15:00 Uhr) freuen.

„Meine Gipfeltour wird eine alpine Institution, die weit über 2017 hinauswachsen wird. Gemeinsam mit euch!“, freut sich Gerry Friedle bereits auf die Parties mit seinen Fans.

Die Termine der Tour:

6. Februar, Hinterglemm, Goaßstall, 15:00 Uhr

16. Februar, Tux – Lanersbach, Dorfplatz 21:30 Uhr

19. Februar, Flachau, Lisa-Alm, 14:00 Uhr

23. Februar, St. Johann im Pongau, Oberforsthofalm, 15:00 Uhr

